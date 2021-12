Im Laufe des Dezembers feiert Apple die Aktion „Apple 2021 Countdown!“. Der Hersteller aus Cupertino nutzt den Dezember, um bis Montagsende die Aktion „31 Tage, 31 Angebote“ zu feiern. Nur am heutigen Tag erhaltet ihr „Promising Young Woman“ für nur 4,99 Euro.

Tagtäglich hält die Apple TV-App im laufenden Monat Dezember ein besonderes Angebot für euch bereit. Nur heute erhaltet ihr „Promising Young Woman“ für nur 4,99 Euro.

In der Filmbeschreibung heißt es

Von Cassie (Carey Mulligan) hieß es immer, sie sei eine vielversprechende junge Frau. Aber jetzt findet man sie öfter abends vermeintlich betrunken in einer Bar. Welcher Mann erwartet da noch etwas von ihr — außer leichte Beute zu sein? Ein fataler Irrtum … Mit Promising Young Woman gibt Emerald Fennell, bekannt als Camilla Shand aus dem weltweiten Netflix-Hit The Crown, ihr mit Spannung erwartetes Regiedebüt. Die Oscar®-nominierte Engländerin Carey Mulligan (Suffragette — Taten statt Worte, An Education) ist bekannt für ihre Darstellung komplexer Frauenrollen. Das Drehbuch für den spannenden Thriller hat Fennell geschrieben, die auch Showrunner der zweiten Staffel der preisgekrönten Serie Killing Eve war. Neben Mulligan sind unter anderem Alison Brie (Glow), Bo Burnham (The Big Sick), Connie Britton (Bombshell), Adam Brody (Shazam!), Laverne Cox (Orange Is the New Black) und Max Greenfield (Schloss aus Glas) zu sehen.