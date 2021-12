Vergangenen Montag hat Apple zahlreiche Updates auf den eigenen Servern platziert. Unter anderem stehen iOS 15.2, iPadOS 15.2, watchOS 8.3, macOS 12.1, tvOS 15.2 und HomePod Software 15.2 als Download bereit.

Das Update auf macOS 12.1 bietet allerhand Neuheiten. So bietet das Update unter anderem Support für SharePlay, das Apple Music Voice-Abo, neue Foto-Rückblicke, digitale Nachlasskontakte, eine überarbeitete TV-App und mehr.

Wie es scheint, wird das Update vereinzelten Anwendern nicht angezeigt. In erster Linie sind Besitzer eines M1-Macs (M1, M1 Pro und M1 Max) betroffen. Die Microsoft-Journalistin und Senior Cloud Developer Advocate Christina Warren twittert, dass das macOS 12.1-Update bei ihr einfach nicht auftaucht. Andere Mac-Benutzer auf Reddit scheinen das gleiche Problem zu haben.

Anyone else having issues installing macOS 12.1 on an M1 Max? I get prompted for latest Xcode tools but nothing for macOS itself and I can’t force it. Some people on Reddit resort to recovery mode but I don’t want to do that.

— Christina Warren (@film_girl) December 14, 2021