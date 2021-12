Im Juli dieses Jahres tauchte das Gerücht auf, dass Apple an einem neuen externen Display mit dediziertem A13-Chip arbeitet. Nun meldet sihc ein renommierter Leaker zu Wort und spricht davon, dass Apple an drei neuen Bildschirmen arbeitet.

Dylandkt gehört zu den Leakern, die in den letzten Jahren mehrfach ihre sehr guten Kontakte nachgewiesen haben. Nun meldet er sich erneut zu Wort und spricht davon, dass Apple aktuell drei Displays entwickelt. Die Entwicklung sei allerdings noch in einem frühen Stadium.

Das 32 Zoll Display soll über einen von Apple entwickelten A-Chip verfügen. Dabei könnte es sich um eine neue Generation des Pro Display XDR handeln. Das 24 Zoll und 27 Zoll Display soll hingegeben über keinen eigenen A-Chip verfügen, zumindest hat er dafür keine Hinweise.

🧵Thread 1/4: There are three LG made Displays encased in unbranded enclosures for usage as external monitors that are in early development. Two of which have the same specifications as the upcoming 27 inch and current 24 inch iMac displays.

— Dylan (@dylandkt) December 15, 2021