Die weltweiten Auslieferungen von AirPods sind im dritten Quartal um ein Drittel zurückgegangen, wie ein neuer Marktforschungsbericht heute zeigt. Apple hat seine Dominanz auf dem Markt dennoch beibehalten. Die Zahlen für Apple beinhalten zwar auch Beats-Produkte, aber der größte Rückgang dürfte bei den AirPods zu verzeichnen sein, da die Verbraucher auf die dritte Generation gewartet haben.

Kunden warteten auf die AirPods 3

Einem neuen Canalys-Bericht zufolge hat Apple im dritten Quartal 2021 schätzungsweise 17,8 Millionen True Wireless Stereo-Kopfhörer (TWS) ausgeliefert – eine Kategorie, die AirPods, AirPods Pro und Beats By Dre-Modelle umfasst. Das ist ein Rückgang von 33,7 Prozent im Vergleich zu den 26,8 Millionen Audio-Zubehörteilen, die Apple im dritten Quartal 2020 ausgeliefert hat.

Trotz des Einbruchs bei den Auslieferungen, der wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, dass die Nutzer auf die dritte Generation der AirPods gewartet haben, ist Apple immer noch der klare Marktführer – und der zweitplatzierte Konkurrent ist nicht einmal in der Nähe.

Apple hatte im dritten Quartal 2021 einen Marktanteil von 24,6 Prozent, gegenüber 37,6 Prozent im Vorjahresquartal. An zweiter Stelle lag Samsung, zu dem auch die Harman-Tochtergesellschaften des Unternehmens gehören. Das südkoreanische Unternehmen hatte im dritten Quartal einen Marktanteil von 12 Prozent, ein leichter Anstieg gegenüber 10,8 Prozent.

Hinter Samsung lagen Marken wie Xiaomi, boAt und Edifier. Sie hatten einen Marktanteil von 6,8 Prozent, 3,8 Prozent und 3,8 Prozent. Auf alle anderen TWS-Marken entfielen die restlichen 49 Prozent.

Insgesamt stiegen die weltweiten Auslieferungen von TWS-Geräten zwischen Q3 2020 und Q3 2021 nur leicht an. Der gesamte Markt verzeichnete im dritten Quartal 2021 Auslieferungen in Höhe von 72,2 Millionen Geräten, was einem Anstieg von etwa 1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht (71,3 Millionen Auslieferungen).

Canalys geht davon aus, dass der gesamte Markt in der Weihnachtszeit zu einem starken Wachstum zurückkehren wird, das durch die Veröffentlichung der dritten Generation der AirPods von Apple im Oktober, die ein neues Design und zusätzliche Audiofunktionen aufweisen, noch verstärkt wird.