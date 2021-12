Nur noch wenige Tage trennen uns vom Weihnachtsfest. Vorab gibt es nun ein kleines Geschenk von Apple TV+ und Ted Lasso. Unter der Bezeichnung „Der verlorene Weihnachte-Schnurrbart“ steht kurz vor dem Weihnachtsfest ein Stop-Motion-Kurzflim zu Ted Lasso bereit.

„Der verlorene Weihnachte-Schnurrbart“

Die ersten beiden Staffeln von Ted Lasso sind beim Publikum sehr gut angekommen. Dies sorgte unter anderem dafür, dass die Serie in den letzten Monaten zahlreiche Auszeichnungen erhielt. Unter anderem denken wir hierbei an die Emmy Awards, die Ted Lasso mit nach Hause nehmen konnte. Nun hat Apple TV+ einen Ted Lasso Kurzfilm veröffentlicht.

Das Team, das die Freundlichkeit zurückbrachte, lieferte mit dem Debüt eines überraschenden Stop-Motion-Kurzfilms ein frühes Geschenk, in dem die Sprecher der beliebten Ensemblebesetzung Ted helfen, nach einem verlorenen Gegenstand zu suchen, der ihn schließlich dazu bringt, die Bedeutung der Weihnachtszeit zu erkennen.

Jason Sudeikis ist Ted Lasso, ein American-Football-Trainer, der angeheuert wurde, um eine britische Fußballmannschaft zu leiten – obwohl er keine Erfahrung hat. Aber was ihm an Wissen fehlt, macht er mit Optimismus, Underdog-Entschlossenheit … und Keksen wett. In der preisgekrönten Serie spielen auch Hannah Waddingham, Brendan Hunt, Jeremy Swift, Juno Temple, Brett Goldstein, Phil Dunster und Nick Mohammed mit. Sarah Niles schließt sich der Besetzung in der zweiten Staffel als Sharon an, eine Sportpsychologin, die zum AFC Richmond geholt wurde.

Der Kurzfilm „Der verlorene Weihnachte-Schnurrbart“ wurde sowohl auf YouTube als auch auf Apple TV+ veröffentlicht. Nehmt euch eine 275 Sekunden Auszeit und genießt den FIlm.