Apple hat vor wenigen Augenblicken die Beta 1 zu macOS Monterey 12.2 veröffentlicht. Nachdem Apple Anfang dieser Woche die finale Version von macOS Monterey 12.1 für Jedermann veröffentlicht hatte, steht ab sofort eine neue Beta-Version für registrierte Entwickler bereit.

Apple veröffentlich macOS Monterey 12.2 Beta 1

Weiter geht es im Beta-Takt. Wenige Tage nach der Freigabe von macOS 12.1 geht es am heutigen Abend mit der Beta-Phase zu macOS 12.2 weiter. Soeben hat Apple die Beta 1 als Download freigegeben. Eingetragene Entwickler haben ab sofort die Möglichkeit, diese zu installieren. Hierfür wird das entsprechende Beta-Profil vorausgesetzt.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist noch nicht klar, welche Verbesserungen macOS 12.2 mit sich bringen wird. Kümmert sich Apple in erster Linie um Bugfixes und Leistungsverbesserungen oder implementieren die Entwickler auch neue Funktionen? Hierbei denken wir in erster Linie an „Nahtlose Steuerung“ (englische Bezeichnung: „Universal Control“. Dieses Feature hat Apple im Juni zur WWDC angekündigt, jedoch auf Frühjahr 2022 verschoben.

Sobald uns nähere Informationen zur macOS 12.2 Beta 1 vorliegen, werden wir nachberichten. Als nächstes dürfte Apple die Beta 1 zu iOS 15.3, iPadOS 15.3, watchOS 8.4 und tvOS 15.3 veröffentlichen.