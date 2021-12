Im November 2019 gab Apple TV+ dem Arbeitsplatz-Thriller „Severance“ einen Serienauftrag. Damals erfuhren wir, dass die Serie unter der Regie von Ben Stiller (Nachts im Museum) und mit Adam Scott (Big Little Lies) in der Hauptrolle laufen würde. Seitdem warten wir auf einen ersten Blick auf das, was uns erwartet. Jetzt hat Apple TV+ den offiziellen Teaser-Trailer für die kommende Serie veröffentlicht, die am 18. Februar 2022 anlaufen soll.

„Severance“ auf Apple TV+

Mehr als zwei Jahre nach den ersten Hinweisen auf „Severance“, gibt es endlich den ersten Teaser-Trailer für die kommende Serie. Das Video ist weniger als eine Minute lang. Es taucht nicht zu tief in die Geschichte ein, wie es ein Teaser normalerweise auch nicht tut, wir erhalten jedoch schon jetzt einen guten Eindruck von der beengenden Stimmung.

Mit Patricia Arquette (The Act) als Co-Star an der Seite von Scott ist auch die Besetzung ziemlich prominent. Außerdem sind John Turturro (The Night Of), Christopher Walken (The Deer Hunter), Britt Lower (Casual), Dichen Lachman (Jurassic World: Dominion) und andere zu sehen.

Die neue Serie widmet sich Lumen Industries – einem fiktiven Unternehmen, das die „Work-Life-Balance auf ein neues Niveau heben will“. Warum genau hier Probleme entstehen werden, ist bisher nicht bekannt. Ein Mitarbeiter namens Mark (gespielt von Scott) wird jedoch an dem zu erwartenden Drama-Part der Serie nicht ganz unbeteiligt sein. So heißt es, dass Mark eine dunkle Vergangenheit hat, die er nun hinter sich lassen will. Turturro wird Irving spielen, einen langjährigen, verlässlichen Mitarbeiter von Lumen Industries. Walken wird Burt spielen, den Abteilungsleiter für Optik und Design bei Lumen Industries.

Die Premiere von „Severance“ ist für Freitag, den 18. Februar 2022 geplant. Gleich zu Beginn werden zwei Episoden ausgestrahlt, insgesamt wird es neun Episoden geben. Jede neue Episode wird jeden Freitag erscheinen, bis die erste Staffel zu Ende ist.