Im vergangenen Monat hatten wir euch darauf aufmerksam gemacht, dass „Disney Melee Mania“ im Laufe des Dezembers auf Apple Arcade starten wird. Am heutigen Tag ist es soweit und das Spiel steht ab sofort bereit. Darüberhinaus hat Apple weitere neue Spiele angekündigt und neue Updates stehen ebenso parat.

Am heutigen Freitag blicken wir nicht nur auf die Neuankömmlinge von Apple TV+, wir blicken auch auf Apple Arcade. Ab sofort steht „Disney Melee Mania“ auf Apples Spiele-Abo-Plattform zur Verfügung.

Das Spiel wird von Apple unter anderem wie folgt beschrieben

„Disney Melee Mania“ versetzt die Spieler:innen auf ein virtuelles Schlachtfeld, auf dem sie aus 12 Champions aus verschiedenen Disney- und Pixar-Klassikern wählen können, wobei regelmäßig weitere Charaktere hinzukommen. Jeder Champion erscheint in einem individuellen, einsatzbereiten Design, ausgestattet mit einer Reihe von ikonischen Moves und freischaltbaren Cosmetics. In fünfminütigen Matches voller Kampfarena-Action müssen die Spieler:innen so viele Punkte wie möglich erzielen — oder das gegnerische Team so oft wie möglich bezwingen — um eine Chance auf den Sieg zu haben. Sie nehmen an rasanten Mehrspieler-Kämpfen teil, in denen die einzigartigen Fähigkeiten jedes Charakters im Nahkampf auf die Probe gestellt werden, und können ihre Fähigkeiten in verschiedenen Modi und Herausforderungen ausprobieren sowie sich In-Game-Belohnungen bei Events verdienen.