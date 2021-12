Am gestrigen Abend gab Apple die erste Beta zu macOS Monterey 12.2 für registrierte Entwickler frei. Mittlerweile ist die neue Beta auf zahlreichen Geräten installiert und die ersten Neuerungen, die das kommende Update mit sich bringen wird, werden bekannt. Zu den Verbesserungen zählen eine native Apple Music App sowie Verbesserungen beim Scrollen bei den neuen MacBook Pro.

Ihr erinnert euch? Als Apple im Jahr 2019 macOS Catalina einführte, wurde iTunes unter anderem durch eine Apple Music App auf dem Mac ersetzt. Dies sollte die Strategie des Unternehmens widerspiegeln, dass das Musikangebot auf allen Plattform identisch erscheint. Auch wenn augenscheinlich eine komplett neue Apple Music App auf dem Mac eingeführt wurde, behielt diese das iTunes Backend bei. Vom Prinzip her wurden eine Reihe von Webinhalten und die App geladen. Dies sorgt zumindest teilweise für eine suboptimale Benutzererfahrung.

Wie Luming Yin erstmals auf Twitter bemerkte (via 9to5Mac), verwendet Apple Music in der macOS 12.2 Beta 1 jetzt AppKit – das native Schnittstellen-Framework von macOS. Zudem gibt es Hinweise im Programmcode von macOS-Code, dass die Apple Music App jetzt JET verwendet, eine von Apple entwickelte Technologie, um Webinhalte in native Apps umzuwandeln. Dies dürfte für eine deutliche gesteigerte Benutzererfahrung sorgen.

macOS 12.2 beta is now available, featuring smoother scrolling in Safari on the latest MacBook Pro with ProMotion, and a native Apple Music and TV experience backed by AppKit views instead of web views. https://t.co/jjM9THIxFc

— wondrous hydra (@wondroushydra) December 16, 2021