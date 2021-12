Die Weihnachtszeit ist nicht nur der richtige Zeitpunkt um anderen eine Freude zu machen, auch sich selbst kann man zum Jahresende beschenken. Jetzt ist die richtige Zeit, sich etwas Gutes zu tun. Beschenkt euch mit einem neuen Smartphone und macht eure Weihnachts- und Silvester-Fotos bereits mit dem neuen Apple iPhone. o2 hat derzeit verschiedene Angebote aufgelegt, die sich wirklich sehen lassen können. Unter anderem erhaltet ihr das iPhone 13 Pro mit Vertrag im o2 Free Unlimited Max zum Einmalpreis von nur 1 Euro. Aber auch das iPhone 12 steht bei o2 im Mittelpunkt. Bei zwei der aufgeführten Deals erhaltet ihr sogar die AirPods Pro geschenkt.

Weihnachtliche Deals bei o2: iPhone 13 (Pro) und iPhone 12

Habt ihr Interesse an einem neuen iPhone 13 oder iPhone 13 Pro? Selbst wenn es nicht die allerneueste iPhone-Generation sein soll, haben wir einen Tipp für euch parat.

Auch das iPhone 12 (wahlweise mit und ohne die AirPods Pro) steht bei o2 im Fokus.

Über das iPhone 13 (Pro) müssen wir sicherlich nicht zu viele Worte verlieren? Apple setzt unter anderem auf ein 6,1 Zoll Display, A15-Chip, Face ID, 5G-Chip und vieles mehr. Beim iPhone 12 kommt der A14-Chip in Kombination mit 5G zum Einsatz. Auch wenn das iPhone 12 mittlerweile ein Jahr alt ist, gehört es noch lange nicht zum alten Eisen und ist nach wie vor ein Top-Smartphone.

Auf einen Deal möchten wir etwas detaillierter blicken. So kombiniert o2 das iPhone 13 Pro im o2 Free Unlimited Max zum Preis des o2 Free M Boost. Der o2 Free Unlimited Max bietet euch zunächst einmal ein unbegrenztes Datenvolumen mit maximaler Geschwindigkeit (LTE und 5G). Da schlägt das Herz in jedem Fall höher und man muss sich keine Sorgen mehr machen, wieviel Rest-Datenvolumen für den laufenden Monat noch übrig ist. Darüberhinaus erhaltet ihr in diesem Tarif eine Telefon-Flat, eine SMS-Flat und EU-Roaming. Einmalig wird für das iPhone 13 Pro in dieser Kombination nur 1 Euro fällig. Der Einmalpreis ist verscheidend niedrig gehalten und die Kosten werden bequem auf 24 Monate, 36 Monate oder 48 Monate verteilt. So muss man beim Kauf keine hohe Einmalzahlung leisten.

Weitere iPhone-Angebote

Wie eingangs erwähnt, hält o2 in unseren Augen derzeit vier spannende iPhone-Angebote bereit. Auch folgende Angebote können sich wahrlich lesen lassen.

100 Euro Wechselbonus

Um euch das Angebot und den Wechsel von einem anderen Anbieter besonders schmackhaft zu machen, bietet euch o2 derzeit 100 Euro Wechselnbonus an. Wechselt ihr von einem Wettbewerbskunden zu o2, so sichert ihr euch 100 Euro Wechselbonus. Schneller kann man keine 100 Euro verdienen.