Apple hat seine Webseite mit Design-Ressourcen für Entwickler mit neuen Vorlagen für die neuesten Produkte des Unternehmens wie das iPhone 13, die Apple Watch Series 7, das neue MacBook Pro, Apple TV und mehr aktualisiert.

Neue Design-Ressourcen für Entwickler

In den Human Interface Guidelines legt Apple nicht nur bestimmte Design-Regeln fest, sondern stellt auch verschiedene Templates zur Verfügung, mit denen Entwickler einfacher Apps für das iPhone, iPad, Mac und Co. erstellen können. Mithilfe von Sketch-, Photoshop- und XD-Vorlagen, Anleitungen und anderen Ressourcen lassen sich Apps schnell und präzise entwerfen. So erhalten Entwickler detaillierte Informationen und UI-Ressourcen für das Design von ihren Apps.

Apple hat nun die zugehörige Webseite und auch viele Ressourcen überarbeitet, um die Suche nach den richtigen Materialien zu vereinfachen. Die Seite enthält neben den Templates auch Leitfäden und andere Ressourcen für iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS, andere Technologien, Schriftarten, SF Symbols und Produktrahmen.

Vor diesem Update am 17. Dezember wurde die Seite am 28. November und am 22. Oktober mit einigen Designvorlagen und neuen App-Symbolen aktualisiert. Nachfolgend alle Geräte, zu denen es neues Material gibt:

Neues Apple TV 4K Template

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

iMac 24 Zoll

iMac 27 Zoll

iPad

iPad Air

iPad mini

iPad Pro

iPhone 11 Serie

iPhone 12 Serie

iPhone 13 Serie

iPhone 12 Pro und iPad Pro

MacBook Air

MacBook Pro 4. Generation

MacBook Pro 4. Generation (Touch Bar)

MacBook Pro 5. Generation

iPhone und iPad Keynote Live Video

Die neuen Templates könnt ihr auf Apples Entwicklerseite einsehen und herunterladen.