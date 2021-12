Philips Hue bzw. die Muttergesellschaft Signify blickt mittlerweile auf ein beachtliches Produktportfolio. Zuletzt haben wir die Niedervolt-Outdoor-Lampen getestet. Heute geht es softwaretechnisch weiter. Die Philips Hue App wurde in Version 4.10.0 veröffentlicht und bringt punktuelle Verbesserungen mit sich.

Philips Hue: Update ist da

Ab sofort könnt ihr die Philips Hue App in Version 4.10.0 aus dem Apple App Store herunterladen. Erwartet an dieser Stelle kein riesiges Updates, stattdessen wurde die App punktuell verbessert. Zunächst einmal bietet die App nach dem Update sieben neue weihnachte Lichtszenen, die ihr in der Hue-Szenengalerie findet.

Das Entdecken-Tab wurden neu gestaltet, um mehr Informationen rund um das Beleuchtungssystem bereitzuhalten und zudem wurde das Zusammenspiel zwischen Philips Hue und Spotify über den Sync-Tab optimiert.