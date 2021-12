Ein paar Tage müssen wir uns noch gedulden, bis „The Tragedy of Macbeth“ exklusiv auf Apple TV+ starten wird. Genau genommen, startet der Apple Original Film am 14. Januar 2022. Vorab schickt Apple einen weiteren Teaser ins Rennen.

Neuer Teaser zu „The Tragedy of Macbeth“ ist da

Wenn wir genau mitgezählt haben, hat Apple bis dato einen Trailer und zwei Teaser zu „The Tragedy of Macbeth“ veröffentlicht. Am heutigen Tag rührt Apple abermals die Werbetrommel für den kommenden Apple Original Film und veröffentlicht unter der Bezeichnung „The Tragedy of Macbeth – O, full of scorpions is my mind“ einen neuen 47-Sekunden Clip.

Der Shakespeare-Klassiker „Macbeth“ wurde schon oft verfilmt. Bald kommt eine weitere vielversprechende Version von Apple und der Produktionsfirma A24 hinzu. Die Oscar-Preisträger Denzel Washington und Frances McDormand spielen die Hauptrollen in Joel Coens kühner Adaption einer zeitlosen Geschichte über Mord, Wahnsinn und zornige List.

Die Vorlage von William Shakespeare aus dem Jahr 1606 dreht sich um einen machtgierigen und skrupellosen Fürsten (Denzel Washington), der mithilfe seiner Frau Lady Macbeth (Frances McDormand) zum König von Schottland aufsteigen will.

Habt ihr Lust bekommen?