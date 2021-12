Der heutige Dienstag bringt einen neuen Deal im Rahmen von „Apple 2021 Countdown“. Der Hersteller aus Cupertino nutzt den Dezember, um bis Monatsende die Aktion „31 Tage, 31 Angebote“ zu feiern. Nur am heutigen Tag erhaltet ihr „In the Heights: Rhythm of New York“ für nur 4,99 Euro.

Apple 2021 Countdown: „In the Heights“ nur 4,99 Euro

Tagtäglich hält die Apple TV-App im laufenden Monat Dezember ein besonderes Angebot für euch bereit. Heute steht „In the Heights: Rhythm of New York“ im Mittelpunkt. Ihr erhaltet das Drama mit Anthony Ramos, Melissa Barrera und Leslie Grace für nur 4,99 Euro.

In der Filmbeschreibung heißt es

Der Schöpfer von „Hamilton“ und der Regisseur von „Crazy Rich“ präsentieren ein cineastisches Ereignis in Straßen voller Musik und großer kleiner Träume. In Washington Heights, direkt außerhalb der U-Bahn-Station 181st Street, duftet es nach einem Cafecito caliente und die dort ansässige Gemeinde hält trotz ihrer verschiedensten Träume immer fest zusammen. Im Zentrum der Handlung steht der liebenswerte und charmante Bodega-Besitzer Usnavi (Anthony Ramos), der sich jeden hart erarbeiteten Cent abspart und von einem besseren Leben hofft, träumt und singt. „In the Heights“ verbindet Lin Manuel Mirandas energiegeladene Musik und Texte mit Regisseur Jon M. Chus aufgewecktem, authentischem Auge für Geschichten und fängt so eine ganz eigene Welt ein, die aber universelle Erfahrungen bietet.