Bedienungshilfen auf dem iPhone, iPad und Co. sind eine richtig gute Sache, da sie Anwendern mit einem Handicap bei der Bedienung ihrer Geräte unterstützen. Gleichzeitig setzten auch viele Anwender ohne Handicap auf Bedienungshilfen. Die Einstellungen zu den Bedienungshilfen können für einzelne Apps angepasst werden. War uns – zumindest bis dato – nicht bekannt.

Video: So passt ihr die Einstellungen zu Bedienungshilfen für einzelne Apps an

Apple bietet eine Vielzahl an Bedienungshilfen an. Auf dem iPhone findet ihr diese beispielsweise unter Einstellungen -> Bedienungshilfen. Dabei unterteilt Apple in die Sehen, Physisch und Motorisch, Hören und Allgemein. In den jeweiligen Rubriken findet ihr verschiedene Bedienungshilfen die euch dabei unterstützen, euer iPhone an eure Bedürfnisse anzupassen.

Würdet ihr gerne in einer App den Text größer machen, in einer anderen App fetten Text verwenden und in einer weiteren App die Farben umkehren? Ab iOS 15 und iPadOS 15 könnt ihrdie Einstellungen App-spezifisch anpassen, sodass nur eine einzelne App davon betroffen ist, nicht das gesamte Gerät. Das eingebundene Video zeigt euch wie das Ganze funktioniert.