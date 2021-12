Der heutige Donnerstag bringt einen neuen Deal im Rahmen der Aktion „Apple 2021 Countdown“. Der Hersteller aus Cupertino nutzt den Dezember, um bis Monatsende „31 Tage, 31 Angebote“ zu feiern. Nur am heutigen Tag erhaltet ihr „Der geheime Garten“ für 4,99 Euro.

Tagtäglich hält die Apple TV-App im laufenden Monat Dezember ein besonderes Angebot für euch bereit. Heute steht das Drama „Der geheime Garten“ im Mittelpunkt.

Der Film wird wie folgt beschrieben

Die in Indien lebende, 10-jährige Britin Mary Lennox wird, nach dem plötzlichen Tod ihrer Eltern, auf das tief in den Yorkshire Moors gelegene Landgut ihres Onkels Archibald geschickt. Weder der Onkel noch die Haushälterin interessieren sich für das Mädchen. Die Geheimnisse in dem großen Haus mit den verschlossenen Zimmern wecken schnell Marys Neugier. Sie erfährt von einem geheimen Garten, den seit zehn Jahren niemand betreten hat und macht sich auf die Suche. Aber was sie findet, ist weitaus mehr als irgendein Garten! Gemeinsam mit ihrem kränklichen Cousin Colin und ihrem neugewonnen Freund Dickon entdeckt sie eine farbenprächtige und nahezu magische Welt, die nicht nur ihr eigenes Leben von Grund auf verändern wird…