Bei Amazon gibt es aktuell zwei Services, die ihr 3 Monate komplett kostenlos ausprobieren könnt. Auf der einen Seite könnt ihr Amazons Music Streaming-Dienst Amazon Music Unlimited 3 Monate gratis testen und auf der anderen Seite erhaltet ihr das Hörbuch-Abo Audible für 3 Monate komplett kostenlos.

Amazon schenkt euch 3 Monate Music Unlimited

Im Rahmen der Amazon Winter-Angebote gibt es aktuell verschiedene Promo-Aktionen. Blicken wir zuerst auf den Musik-Streaming-Dienst Amazon Music Unlimited. Aktell und zeitlich befristet erhaltet ihr die Möglichkeit, Amazon Music Unlimited 3 Monate lang kostenlos zu testen. So kann man ohne Risiko den Musik-Streaming-Dienst ausprobieren? Beachtet in jedem Fall die Aktionsbedingungen. Es heißt

Das Angebot gilt vom vom 19. Oktober 2021 bis 10. Januar 2022 und nur solange der Vorrat reicht. Vom Angebot ausgeschlossen sind Kunden, die bereits Amazon Music Unlimited nutzen oder genutzt haben (einschließlich einer Probemitgliedschaft). Nach Ablauf der Aktion “3 Monate gratis“ wird Ihnen der Betrag von EUR 7,99 pro Monat inkl. MwSt. (Preis für Prime-Mitglieder) oder EUR 9,99 pro Monat inkl. MwSt. (Standard-Preis) berechnet, wenn die Mitgliedschaft nicht während des Aktionszeitraums zu dessen Ablauf gekündigt wird. Nach Ablauf des Aktionszeitraums kann die Mitgliedschaft jederzeit gekündigt werden. Jeder Kunde kann nur einmal an dieser Aktion teilnehmen. Digitale Inhalte und Services sind nur für Kunden in Deutschland und Österreich verfügbar und unterliegen den Nutzungsbedingungen für Amazon Music Digital Germany GmbH . Dieses Angebot kann nicht mit anderen Angeboten kombiniert werden. Das Angebot gilt nur für volljährige Personen. Es gelten die weiteren Bedingungen der Amazon Digital Germany GmbH. Das Angebot ist nicht übertragbar und darf nicht weiterverkauft werden. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.

Ein echtes Risiko geht ihr dabei nicht ein. Sollte euch der Service aus welchen Gründen auch immer nicht zusagen, so könnt ihr zum Anlauf der 3 Gratis-Monate kündigen, so dass euch keine weiteren Kosten entstehen.

3 Monate Gratis: Audible

Mögt ihr Hörbücher und wolltet ihr schon immer mal in Audible hineinschnuppern? So hält Amazon aktuell die passenden Argumente bereit. Ihr könnt Audible 3 Monate bzw. 90 Tage komplett kostenlos ausprobieren.

Das Audible-Abo bietet euch jeden Monat ein Hörbuch eurer Wahl und unbegrenzt Audible Original Podcasts. Alle Hörbücher in eurer Audible Bibliothek gehören euch und können immer wieder gehört werden, auch nach einer Kündigung. Problemloses Umtauschen ist ebenso möglich. Falls euch das Angebot nicht zusagt, so kündigt ihr zum Anschluss der 90 Tage, so dass euch keine weiteren Kosten entstehen. Wenn ihr uns fragt, greift zu und sichert euch den Deal. Das Risiko ist mehr als überschaubar.