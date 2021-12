Wir starten in den heutigen Dienstag und blicken auch heute auf die Aktion „Apple 2021 Countdown“. Der Hersteller aus Cupertino nutzt den Dezember, um bis Monatsende „31 Tage, 31 Angebote“ zu feiern. Nur heute habt ihr die Möglichkeit, den Film „Space Jam: A New Legacy“ zum Preis von nur 4,99 Euro zu kaufen.

In der Beschreibung heißt es

Willkommen zum Space Jam! NBA-Spieler und Pop-Ikone LeBron James und sein Sohn Dom werden von einer bösartigen K.I. in die digitale Welt entführt. Um wieder in die echte Welt zurückzukehren, muss LeBron Bugs und Lola Bunny und den anderen notorisch undisziplinierten Looney Tunes in einem Match gegen die digitalisierten Basketball-Champions der K.I. zum Sieg verhelfen: Ein starkes Team aus NBA- und WNBA-Stars mit völlig neuen Kräften. Das Match der Tunes gegen die Goons wird zur größten Herausforderung seines Lebens und wird LeBrons Beziehung zu seinem Sohn für immer verändern. Bei diesem Spiel zeigt sich, was sich alles erreichen lässt, wenn man sich nur treu bleibt. Die allseits bereiten Tunes brechen mit Konventionen, nutzen ihre einzigartigen Talente und überraschen selbst den „King“ James mit ihrem eigenwilligen Spielstil.