Zur Feier des japanischen Neujahrs hat Apple ein zweitägiges Shopping-Event angekündigt. Dieses ist vergleichbar mit der Black Friday Promo, die unter anderem in Deutschland gefeiert wird. Kunden in Japan erhalten am 02. und 03. Januar 2022 beim Kauf qualifizierter Apple Produkte eine Apple Guthabenkarte im Wert von bis zu 24.000 Yen geschenkt. Zudem haben Kunden die Chance, eine AirTags Special Edition zu ergattern.

Apple hat in Japan eine Promo für den 02. und 03. Januar 2022 angekündigt. Zusätzlicher zu einer Apple Geschenkkarte, die Kunden beim Kauf qualifizierter Produkte erhalten. erhalten die ersten 20.000 Kunden in Japan, die während der Aktion ein neues iPhone 12, iPhone 12 Mini oder iPhone SE kaufen, eine Special Edition der AirTags mit einer individuell gestalteter Gravur.

Die Höhe der Apple Geschenkkarte richtet sich nach dem erworbenen Produkt. Beim Kauf der AirPods (2. Generation), AirPods (3. Generation), Beats Flex, Beats Studio Buds, Apple Pencil (2. Generation), AirTag (4er-Pack) und ausgewähltes anderes Zubehör erhalten Kunden eine 3.000 Yen Apple Geschenkkarte. Beim iPad Pro, 13 Zoll MacBook Air, und Mac mini sind es 12.000 Yen und entscheidet sich ein Kunde für einen 27 Zoll iMac, so erhält er eine Apple Geschenkkarte im Wert von 24.000 Yen kostenlos hinzu.

2022 ist in Japan das Jahr des Tigers und der AirTag in limitierter Auflage feiert diesen Anlass mit einem speziellen Tiger-Emoji-Zeichen, das auf dem AirTag eingraviert ist.

Nicht nur Apple selbst, sondern auch das Apple Tochterunternehmen Beats hat sich zum japanischen Neujahrsfest eine Besonderheit ausgedacht. So hat Apple eine Special Edition seiner Beats Studio Buds in rotem und goldenen Design angekündigt.

We’re celebrating the Lunar New Year with our special-edition Beats Studio Buds. As a tribute to the Year of the Tiger, the Buds feature an all-red design with gold tiger print accents. Out on January 1st! pic.twitter.com/hDjDhW15rV

