Amazon nutzt den Jahresendspurt und die sogenannten Amazon Winter-Angebote, um nicht nur verschiedene Blitzangebote ins Rennen zu schicken, sondern auch, um täglich neue Angebote des Tages in den Fokus zu rücken. Heute erhaltet ihr Microsoft 365 Family zum Preis von nur 49,99 Euro. Dabei handelt es sich nicht etwa um das 12-Monats-Abo, sondern um ein 15-Monats-Abo. On-Top gibt es noch 15 Monate Norton 360 Deluxe oder 12 Monate McAfee Total Protection kostenlos hinzu.

Microsoft 365 Family 15 Monate nur 49,99 Euro (6 Personen, inkl. 1TB One-Drive)

In den letzten Wochen hat Amazon immer mal wieder Microsoft 365 in den Fokus gerückt und zum Sonderpreis angeboten. Allerdings war der für das Angebot vorgesehene Vorrat schnell aufgebraucht. Heute habt ihr mal wieder die Möglichkeit und könnt euch das 15-Monats-Abo für die Office-Suite zum Sonderpreis sichern.

Falls ihr den letzten Office 365 Deal verpasst habt, so könnt ihr heute zugreifen.

Um was geht es genau? Konkret geht es um 365 Family für 6 Nutzer. Erwähnenswert ist, dass ihr Microsoft 365 Family für insgesamt 15 Monate und nicht etwas nur 12 Monate erhaltet. Wie eingangs erwähnt, gibt es noch Norton 360 Deluxe oder McAfee Total Protection kostenlos dazu.

Wenn ihr Interesse an Microsoft 365 Habt, dann könnt ihr mit dem aktuellen Deal nicht wirklich etwas machen. Normalerweise kostet das Bundle aus Microsoft 365 und Norton 360 Deluxe 183,99 Euro. Aktuell zahlt ihr allerdings nur 49,99 Euro. Der Rabatt beträgt 134 Euro bzw. 73 Prozent. In Kombination mit Mc Affe Total Protection liegt der Rabatt auf dem gleichen Niveau.

Enthalten sind die Office Premium Apps wie Outlook, Word, Excel, PowerPoint inkl. aller neuester Updates. Zudem steht 1TB Cloudspeicher auf OneDrive pro Person zur Verfügung.

Hinweis: Falls ihr kein Interesse an der an dem Microsoft 365 Abo habt, so könnt ihr euch aktuell für 89,99 Euro anstatt 149,99 Euro die Dauerlizenz von Microsoft Office 2021 sichern.