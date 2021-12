Apples SharePlay ermöglicht es Anwendern, Aktivitäten, wie etwa das Anschauen von Videos oder das Hören von Musik, mit anderen Nutzern in Echtzeit zu teilen. Dass die Funktion auch Potenzial für neue, kreative Anwendungen bietet, zeigt der Entwickler Jordi Bruin mit seiner App Navi. Die SharePlay-Erweiterung ermöglicht FaceTime-Anrufe mit Live-Untertiteln und Übersetzungen. Nun gibt es das normalerweise per kostenpflichtigen In-App-Kauf erhältliche Feature erstmals kostenlos.

Vollversion aktuell kostenlos

Apple bietet mit der SharePlay-API Entwicklern die Möglichkeit neue Erlebnisse zu schaffen. Navi ist ein solches brillantes Beispiel für SharePlay-Apps, die FaceTime-Anrufen eine Funktion hinzufügen, die bei Apple nicht verfügbar ist.

Navi verwendet die SharePlay-API, um Untertitel und Übersetzungen während FaceTime-Anrufen bereitzustellen. Das Ganze geschieht in Echtzeit und kann somit Menschen mit einer Hörbehinderung eine sehr große Hilfe sein. Auch die Übersetzung funktioniert in der Praxis sehr gut und sollte somit jedem irgendwann einmal nützlich sein. Die Untertitel werden lokal auf dem Gerät generiert und über eine sichere SharePlay-Verbindung an andere Gesprächsteilnehmer übertragen.

Die App unterstützt mehr als 20 Sprachen, darunter die folgenden:

Polnisch, Türkisch, Thai, Ukrainisch, Deutsch (Österreich), Französisch (Schweiz, Frankreich und Kanada), Finnisch, Vietnamesisch, Italienisch, Schwedisch, Deutsch, Japanisch, Portugiesisch (Brasilien und Portugal), Spanisch (Mexiko und Spanien), Norwegisch, Dänisch, Kroatisch, Chinesisch (traditionell und vereinfacht), Niederländisch und Englisch (USA, Kanada, Südafrika, Philippinen und Vereinigtes Königreich) sowie Arabisch (Saudi-Arabien).

Navi ist für Mac, iPhone und iPad kostenlos verfügbar, verlangt für die Anzeige unbegrenzter Untertitel jedoch einen zusätzlichen In-App-Kauf. Die Option wird derzeit für 0 Euro angeboten, womit ihr die App kostenlos zur Vollversion freischalten könnt.