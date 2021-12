Apple TV+ ist zwar nicht so populär wie einige seiner Konkurrenten, aber die Original-Serien und -Filme von Apple werden immer häufiger mit wichtigen Preisen wie dem Golden Globe ausgezeichnet. In diesem Jahr war die Apple TV+ Serie Foundation sogar unter den am meisten raubkopierten Serien des Jahres 2021. Das ist für Apple zwar ein weniger anstrebenswerter Preis, macht jedoch deutlich, wie gefragt die neue Science-Fiction-Serie ist.

Foundation ist auch bei Raubkopierern beliebt

Foundation war eine der am meisten erwarteten Apple TV+ Serien des Jahres 2021, da sie auf den preisgekrönten Science-Fiction-Romanen von Isaac Asimov basiert. Während dies sicherlich dazu führte, dass einige Interessierte Apple TV+ abonnierten, zogen es andere vor, sie auf Torrent-Webseiten herunterzuladen.

Wie TorrentFreak berichtet, war Foundation im Jahr 2021 eine der am häufigsten raubkopierten Serien im Internet, womit Apple TV+ zum ersten Mal seit seiner Einführung im Jahr 2019 auf dieser Liste steht. Auf dem ersten und zweiten Platz liegen Wandavision und Loki, beides Serien von Disney+, während Netflix‘ The Witcher auf dem dritten Platz landet.

Hier die Top 10 der meist raubkopierten Serien des Jahres 2021:

Wandavision (Disney+) Loki (Disney+) The Witcher (Netflix) The Falcon and the Winter Soldier (Disney+) Hawkeye (Disney+) What If…? (Disney+) Foundation (Apple TV+) Rick and Morty (Cartoon Network/Netflix/HBO Max) Arcane (Netflix) Wheel of Time (Amazon Prime Video)

Dabei ist zu beachten, dass die Berechnungen auf einzelnen Episoden basieren, was bedeutet, dass Staffelpakete unterrepräsentiert sind. Damit werden Serien benachteiligt, die in einem Rutsch veröffentlicht werden, wie es beispielsweise Netflix gerne macht. Basierend auf groben Berechnungen könnte Netflix‘ Casa de Papel somit den 5. Platz belegen. Squid Game hätte es ebenfalls in die Top 10 geschafft.

TorrentFreak stellt bei der Gelegenheit fest, dass die Zahl der Nutzer, die nach raubkopierten Serien suchen, mit der Fragmentierung des Streaming-Marktes zunimmt. Während vor ein paar Jahren die meisten Serien auf einer einzigen Plattform wie Netflix verfügbar waren, bieten jetzt die großen Technologieunternehmen und Studios ihre eigenen Plattformen an, was es für einige Nutzer schwierig macht, für alle zu bezahlen.

Die komplette erste Staffel von Foundation ist auf Apple TV+ verfügbar. Die zweite Staffel wurde bereits in Auftrag gegeben.