Zum Jahresstart veranstaltet Apple für gewöhnlich eine Apple Watch Herausforderung. Da stellt das Jahr 2022 keine Ausnahme dar. Am heutigen Neujahrstag ist die Apple Watch Neujahrs-Herausforderung 2022 gestartet.

Neue Apple Watch Herausforderung ist gestartet

Über das Jahr verteilt, veranstaltet Apple zu unterschiedlichen Anlässen eine Apple Watch Herausforderung. Auch zum Start ins neue Jahr legt der Hersteller für gewöhnlich eine neue Herausforderung auf, um seine Nutzer dazu zu animieren, sich sportlich zu betätigten.

Kurzum: Die Apple Watch Neujahrs-Herausforderung 2022 („Ring in the New Year“) ist gestartet

Um die Herausforderung zu meistern, müsst ihr im Januar alle drei Fitnessringe sieben Tage hintereinander schließen. Das bedeutet, dass ihre eine Woche lang alle Steh-, Trainings- und Bewegungsziele erreichen müsst.

Apple formuliert wie folgt

Neujahrs-Herausforderung. Starte das Jahr 2022 gleich auf einem Höhepunkt. Erhalte diese Auszeichnung, indem du im Januar sieben Tage in Folge alle drei Ringe schließt.

Wenn ihr die Herausforderung meistert, so erhaltet ihr eine virtuelle Medaille sowie animierte Sticker, die ihr unter anderem in iMessage und FaceTime nutzen könnt.

