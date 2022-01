Während einige Nutzer bei der Zahl „911“ sicherlich an schnelle Autos denken, handelt es sich gleichzeitig um die US-amerikanische Notrufnummer. Sie ist das Pendant zur Rufnummer „112“ bei uns in Deutschland. Unter der Bezeichnung „911“ hat Apple eine neue Kampagne gestartet, um das Potential der Apple Watch im Notfall zu demonstrieren.

Apple hat einen neuen Werbespot „Apple Watch 7 – 911“ veröffentlicht, mit dem die Verantwortlichen drei Fallbeispiele zeigen, wie die Apple Watch Leben gerettet hat. So konnten Amanda, Jason und Jim, nachdem sie mit ihrer Apple Watch die Notrufnummer 911 gewählt hatten, Hilfe erhalten. In den Clips sind hektische Telefonate zwischen den Verunglückten und der Rettungsleitstelle zu hören

Amanda meldet beispielsweise, dass sie mit dem Auto verunglückt und dieses dieses umgekippt sei. Nun hat das Auto angefangen, sich mit Wasser zu füllen. In allen drei Beispielen könnten die Verunglückten gerettet werden.

In der Videobeschreibung heißt es

Wenn ihr bei der Apple Watch die seitliche Taste gedrückt haltet, so erscheint unter anderem ein Schieberegler, mit dem ihr einen Notruf auslösen könnt. Zudem sind die neueren Apple Watch Modelle mit einer Sturzerkennung ausgestattet. Ist diese Funktion aktiviert, so kann die Apple Watch automatisch einen Notruf ansetzen, falls ihr schwer gestürzt seid und ihr euch augenscheinlich nicht mehr bewegt. Vor dem Anruf wird euch die Apple Watch darauf hinweisen, dass ein Sturz erkannt wurde. Sie wird euer Handgelenk anklopfen, einen Alarm ausgeben und dann den Rettungsdienst verständigen. Nicht jede Art von Sturz kann erkannt werden.

Beachtet in jedem Fall, dass eine Apple Watch ohne Mobilfunkverbindung für diese Funktion ein iPhone in der Nähe benötigt. Alle weiteren Informationen zu „Notruf SOS auf der Apple Watch verwenden“ findet ihr im begleitenden Apple Support Dokument.

Parallel zum Youtube-Video hat Apple auch ein begleitendes Video auf Twitter veröffentlicht, bei dem ein Mountain Bike Fahrer verunglückt ist. Dieser Clip läuft auch bereits im deutschen TV.

Bob B. was knocked unconscious mountain biking in the forest. His Apple Watch detected the hard fall and automatically called 911 with his location. The future of health is on your wrist.

— Apple (@Apple) December 20, 2021