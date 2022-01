2021 war das erste volle Jahr von Apple Silicon, und es war ein sehr erfolgreiches Jahr, dank des neuen M1 iMac und der neuen MacBook Pro Reihe. Um den bisherigen Erfolg des M1 Chips zu feiern, schenkte Apple seinen Ingenieuren nun ein besonderes T-Shirt.

Andy Boretto, ein Senior Software Engineering Manager bei Apple, zeigte auf Twitter sei neues M1 T-Shirt, das mit einer persönlichen Nachricht kam:

Boretto fügte in seinem Tweet hinzu, dass er nicht nur stolz darauf ist, an Apples Übergang von PowerPC zu Intel gearbeitet zu haben, sondern jetzt auch am Übergang von Intel zu Apple Silicon.

Natürlich bekommen viele der Ingenieure mehr als nur das spezielle M1 T-Shirt. Wie Bloomberg letzte Woche berichtete, hat Apple einigen seiner Top-Mitarbeiter zum Jahresende seltene und lukrative Aktienprämien gewährt. Diese Boni reichten Berichten zufolge von 50.000 Dollar bis zu 180.000 Dollar.

Mit Blick auf das Jahr sind einige Ankündigungen im Zusammenhang mit Apple Silicon zu erwarten, darunter neue Mac Pro und iMac Pro Hardware, ein komplett neu gestaltetes MacBook Air und mehr. Eine Übersicht über alles, was von Apple im Jahr 2022 zu erwarten ist, findet ihr hier.

last day of the year special delivery! #m1 team, proud to have worked on PowerPC to Intel and now M1 transitions #apple pic.twitter.com/jwejRaOGGS

— aboretto (@aboretto) December 31, 2021