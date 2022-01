Eve Systems nutzt die diesjährige CES 2022 nicht nur, um die neue Eve Outdoor Cam anzukündigen, sondern auch, um in Partnerschaft mit dem Fensterbekleidungsspezialisten Coulisse die Verfügbarkeit von Eve MotionBlinds Motoren bekannt zu gegeben.

Eve MotionBlinds Motoren mit Apple HomeKit ab sofort verfügbar

Im Oktober letzten Jahres verkündeten Eve Systems und Coulisse, dass die neuen HomeKit-Jalousien-Motoren ab Januar 2022 verfügbar sein werden. Im Rahmen der CES 2022 wurde nun die sofortiger Verfügbarkeit bestätigt. Es handelt sich um die ersten smarten Motoren im Fensterdekorationsbereich, die Thread unterstützen.

Technische Informationen

Motor mit wieder aufladbarer Batterie (USB-C)

Einfachste Einrichtung per Scan des HomeKit-Codes, keine Gateways oder Bridges notwendig

Dank autonomer Zeitpläne arbeiten Rollos automatisch und unabhängig von iPhone und Heimnetzwerk

Unterstützung für Bluetooth und Thread

Zusammenarbeit mit anderen HomeKit-Produkten für smarte und sichere Automation

100% Privatsphäre: Lokale Intelligenz und direkte Kommunikation ohne Abhängigkeit von einer Cloud

Zugbedienung ergänzt die smarte und automatisierte Kontrolle des Rollos

Über Thread

Thread ist eine eigens für Smart-Home Anwendungen entwickelte Technologie, um Geräte besser untereinander zu vernetzen. So können HomeKit-Produkte nicht nur über WLAN oder Bluetooth, sondern auch mittels Thread kommunizieren. Der große Unterschied ist, dass über Thread ein Mesh-Netzwerk aufgebaut wird. Intelligente Lichter, Thermostate, Steckdosen, Sensoren etc. sprechen so auch untereinander – ein Thread-Netzwerk ist nicht von einem zentralen Knotenpunkt abhängig, wie beispielsweise einer Bridge. Fällt ein Gerät aus, wird über das nächste kommuniziert.

Über Matter

Matter wurde gemeinsam von Amazon, Apple, Google und vielen führenden Smart-Home-Herstellern wie beispielsweise Eve entwickelt. Ziel ist es, dass man, unabhängig davon welches Smart Home-Gerät man kauft, dieses zu Hause in das existierende System integrieren kann – sei es HomeKit, Alexa, Google oder ein anderes. Thread ist, neben WLAN, eine der Säulen, auf der Matter aufbaut. Kauft man sich heute ein Thread-fähiges Gerät von Eve wird dieses in Zukunft Matter unterstützen.

Verfügbarkeit & Voraussetzungen

Eve MotionBlinds wird über ein wachsendes Netzwerk von Coulisse-Wiederverkäufern vertrieben, die im Store Locator auf motionblinds.com/eve aufgeführt sind. Zunächst als Bestandteil maßgefertigter Rollos, sind Eve MotionBlinds aktuell verfügbar bei sonevo.de/eve-motion-blinds, OmniaBlinds.com und Smartblinds.com. Die Preise variieren je nach den gewählten Materialien, Größen und Zusatzleistungen.

Eve MotionBlinds erfordern ein iPhone oder iPad mit der aktuellsten Version von iOS/iPadOS 15. Automation und die Steuerung von HomeKit-fähigen Geräts von unterwegs erfordern einen HomePod (mini) oder ein Apple TV (4. Generation oder neuer) als Steuerzentrale.