Im Vorfeld des Consumer Electronics Show 2022 (CES 2022) melden sich bereits verschiedene Unternemen zu Wort, um ihre Neuheiten bekannt zu geben. So kündigt Nanoleaf am heutigen Tag an, die Thread-Unterstützung für alle Thread-fähigen HomeKit-Produkte zu öffnen – und damit das Ökosystem zu stärken und die Möglichkeiten für Nutzer zu verbessern.

Nanoleaf öffnet Thread-Unterstützung für Apple HomeKit

Das neue Update wird in enger Zusammenarbeit mit Apple und der Thread Group im ersten Quartal 2022 veröffentlicht. Nanoleaf verfolgt das Ziel, euch ein zugängliches und universelles Smart- Home-Erlebnis zu bieten, indem das Unternehmen Geräte entwickelt, die über ein branchenweit einheitliches System reibungslos miteinander interagieren.

Nanoleaf ist eines der ersten Unternehmen – mit Apple –, das Thread Border Routing für alle Thread- fähigen HomeKit-Geräte öffnet und damit eine Vorreiterrolle im Bereich Smart Home einnimmt und eine stärkere, schnellere und zuverlässigere Vernetzung ermöglicht.

Durch das neue Update funktionieren die Thread Border Router (Nanoleaf Shapes, Elements und Lines) mit allen Thread-fähigen HomeKit- Geräten – einschließlich Nanoleaf Essentials Glühbirne und Lightstrip, Apple TV 4K und zahlreicher Eve Produkte (Thermo, Switch, Energy, Aqua, Weather, Door & Window).

Das Update ebnet zudem den Weg für kommende Matter-over-Thread-Geräte aller Hersteller. Die Thread-Technologie schafft ein Mesh-Netzwerk mit geringer Latenzzeit zwischen den Geräten, um schnellere Verbindungen zu gewährleisten und Verbindungsabbrüche zu verhindern. Jedes weitere Thread-fähige Produkt, das zur Erweiterung des Netzwerks beiträgt, stärkt das Ökosystem und bietet euch ein reibungsloses Smart Home-Erlebnis.

Thematisch passend hatte Eve Systems im Laufe des Nachmittags die neue Eve Outdoor Cam angekündigt. Darüberhinaus wurde die Verfügbarkeit der Eve MotionBlinds Motoren mit Apple HomeKit vermeldet.