Heute hat Fitness+ Apples US-Webseite übernommen. Unter dem Titel „Bring on the new you“ zeigt ein Video auf der Startseite die verschiedenen Trainingstypen, die der Dienst anbietet, darunter Krafttraining, Yoga, Radfahren, Meditation und HIIT-Training.

Apple Fitness+ übernimmt Homepage

Nutzer, die Apple.com besuchen, sehen ein Werbevideo, das den Apple Fitness+ Service vorstellt, einschließlich verschiedener Workouts, die von den Trainern des Unternehmens unterrichtet werden. Nach dem Abspielen eines Clips bietet Apple an, „mehr über Fitness+ zu erfahren“.

„11 Trainingsarten, alles von HIIT bis Yoga“, heißt es auf der Webseite. „Jede Woche neue Workouts und Meditationen. Alle von der Apple Watch unterstützt.“

Passend zu der Aktion, weist Apple auf das laufende Apple Watch Angebot hin. Alle neuen Apple Watch Series 3 oder neuer, die von Apple oder einem Apple autorisierten Händler gekauft wurden, versorgen euch mit 3 Monate kostenlosen Apple Fitness+ Trainingseinheiten.

Apple Fitness+ hat gerade seinen ersten Jahrestag hinter sich gebracht. Im vergangenen November erhielt der Dienst seine größte Erweiterung mit 15 neuen Regionen, darunter Österreich, Brasilien, Kolumbien, Frankreich, Deutschland, Indonesien, Irland, Italien, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Portugal, Russland, Saudi-Arabien, Spanien, die Schweiz und die Vereinigten Arabischen Emirate.

Mit iOS 15.1, das im November veröffentlicht wurde, bietet Apple Fitness+ nun auch Gruppen-Workouts und geführte Meditationen an. Mit SharePlay können Abonnenten des Dienstes ein Gruppen-Workout oder eine Meditation mit bis zu 32 Freunden und Familienmitgliedern starten, während sie FaceTime auf einem iPhone oder iPad nutzen, dabei wird die ausgewählte Fitness+ Sitzung für alle Teilnehmer vollständig synchron gestreamt.

Fitness+ ist als Abonnement für 9,99 Euro pro Monat oder für 79,99 Euro pro Jahr erhältlich. Fitness+ ist im Apple One Premium Abonnement enthalten, das hierzulande auch Zugang zu Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade und iCloud+ mit 2 TB Speicherplatz für 28,95 Euro pro Monat bietet und von sechs Familienmitgliedern gemeinsam genutzt werden kann.