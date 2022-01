„Die Fraggles“ laufen schon seit einiger Zeit auf Apple TV+. Apple brachte nicht nur alte Episoden der Kindersendung, sondern auch neue Inhalte. So startete „Die Fraggles: Rock On!“ im Mai 2020 bei uns in Deutschland. Nun steht der Startschuss für die nächste Fraggles-Serie vor der Tür. Los geht es am 21. Januar 2022. Vorab gibt es nun den offiziellen Trailer.

„Fraggle Rock – Back to the Rock“ startet am 21. Januar 2022

Apple TV+ hat heute den Trailer zum mit Spannung erwarteten Neustart der klassischen „Fraggle Rock“-Serie „Fraggle Rock: Back to the Rock“ enthüllt. Alle 13 Folgen der neuen Apple Original-Serie von The Jim Henson Company werden am Freitag, den 21. Januar 2022 auf Apple TV+ debütieren und sich der gefeierten Sammlung von Apple Original-Kurzfilmen „Fraggle Rock: Rock On!“ anschließen.

Jim Hensons lebenslustige und musikalische Fraggles – Gobo, Red, Boober, Mokey, Wembley, Uncle Travelling Matt – neben neuen Fraggles und Doozers, die von den besonderen Gaststars Patti LaBelle, Cynthia Erivo, Daveed Diggs, Ed Helms, Kenan Thompson gesprochen werden, sowie der Gastauftritt von den Foo Fighters, starten in das neue Jahr mit epischen, urkomischen Abenteuern über die Magie, die passiert, wenn wir unsere vernetzte Welt feiern und pflegen.

Nachdem wir den Teaser zur Serie bereits zu Gesicht bekommen haben, gibt es nun den Trailer zur Serie, die in rund zwei Wochen starten wird.