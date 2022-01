Seit vielen Jahren engagiert sich Apple im Kampf gegen HIV/AIDS und unterstütz den Global Fund. Mittlerweile wurde der Kampf auf COVID-19 ausgeweitet. Zum 15-jährigen Bestehen der Partnerschaft zwischen (RED) und Apple wurde nun ein begleitendes Video veröffentlicht, um euch einen kleinen Einblick in die Partnerschaft zu geben.

(RED) and Apple: 15 Years of INSPI(RED) Impact

In den letzten 15 Jahren hat Apple durch die Partnerschaft mit (RED) knapp 270 Millionen Dollar für den Kampf gegen globale Pandemien gesammelt. Im Apple Online Store bietet der Hersteller verschiedene (Product)RED-Produkte an. Dazu zählen unter anderem iPhone-Modelle, iPhone-Hüllen, Apple waches, Apple Watch Armbänder, Kopfhörer, Lautsprecher und mehr. Ein Teil des Verkaufserlöses jedes (PRODUCT)RED geht an den Global Fund to Fight AIDS. Bis 31. Dezember 2022 geht die Hälfte dieser Erlöse an die COVID‑19 Response von Global Fund, um die Auswirkungen von COVID‑19 auf den Kampf gegen AIDS zu mindern.

In der Beschreibung zum eingebundenen Video heißt es