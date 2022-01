Mit PDF Expert bieten euch die Entwickler von Readdle Technologies Limited ein leistungsstarkes PDF-Tool an. Dieses wurde nun in Version 7.9 veröffentlicht und bietet eine lang gewünschte Funktion. Es geht um das Konvertieren von PDFs in Word, Excel, PPT, JPG/PNG und TXT.

PDF Expert 7.9 ist da

PDF Expert steht ab sofort in Version 7.9 im App Store als Download bereit. Viele von euch haben sicherlich bereits den in PDF Expert integrierten Konverter genutzt, um alles mögliche in ein PDF umzuwandeln. Jetzt kommt der umgekehrte Weg. Mit dem nun veröffentlichten Update unterstützt PDF Expert die Konvertierung in und aus Word, Excel, PowerPoint, JPG, PNG, TXT und mehr.

Grundsätzlich könnt ihr PDF Expert kostenlos aus dem App Store herunterladen. Der integrierte PDF-Konverter ist Teil des PDF Expert PRO-Abonnements für 52,99 Euro pro Jahr. Mit dem PRO-Abonnement können Sie auch Text und Bilder in PDFs bearbeiten, Dokumente signieren, sensible Daten schwärzen und mehr.