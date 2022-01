WhatsApp verteilt auch im neuen Jahr fleißig Updates an Beta-Tester. Nachdem sich die Messenger-Experten von WABetaInfo zuletzt das neue Community-Feature genauer angeschaut haben, dürfen sich Tester der iOS-Version nun über Profil-Bilder in den Push-Benachrichtigungen freuen.

Profil-Bilder in den Push-Benachrichtigungen

Die erste neue WhatsApp-Funktion des Jahres ist da, und sie könnte iOS-Beta-Testern durchaus gefallen. So zeigt WhatsApp jetzt auch Profil-Fotos aus Chats und Gruppen in iOS-Systembenachrichtigungen an, wie ihr in dem oberen Screenshot sehen könnt.

WhatsApp greift hierfür auf eine neue API von Apple zu, weshalb auch iOS 15 zwingend auf dem Gerät installiert sein muss, wenn ihr die Profil-Bilder sehen wollt. Zudem sei angemerkt, dass es sich hier noch um eine Beta-Version handelt, weswegen durchaus noch Fehler auftreten können, wie beispielsweise die Darstellung einer falschen Grafik. Entsprechend wurde die neue Funktion bisher auch nur einem kleinen Kreis der Beta-Tester zugänglich gemacht, bis alles rund läuft. Wann wir die finale Version erhalten – und somit alle Nutzer die Profil-Bilder angezeigt bekommen – ist nicht bekannt.