Allgemein wird damit gerechnet, dass Apple im Laufe dieses Jahres die neuen AirPods Pro 2 ankündigen und auf den Markt bringen wird. Unser Bauchgefühl sagt, dass dies eher Ende 2022 als Anfang 2022 der Fall sein wird. Einem neuen Bericht zufolge bereiten sich Apples Zulieferer auf die neuen AirPods Pro 2 vor.

AirPods Pro 2: die Vorbereitungen laufen

Glaubt man den Informationen von Digitimes, so bereiten sich Apples Zulieferer auf die Auslieferung der neuen High-End-AirPods vor. In den letzten Monaten haben wir immer mal wieder Gerüchte zu den kommenden AirPods Pro 2 zu Gesicht bekommen. So heißt es unter anderem, dass die AirPods Pro 2 Apple Lossless unterstützen werden. Zudem soll das Ladecase über einen kleinen Lautsprecher verfügen, so dass dieses mithilfe eines abgespielten Tons geortet werden kann. Das Ganze wird dann über die Apple „Wo ist?“-App realisiert.

Vor ein paar Wochen tauchte das Foto eines mutmaßlichen AirPods Pro 2 Case auf. Dieses zeigt an der Unterseite Aussparungen, hinter dem sich der Lautsprecher verbergen könnte. Ob das Foto echt ist oder nicht, kann nicht gesagt werden. Zumindest passt es zu den aktuellen Gerüchten.