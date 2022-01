Nachdem es über die Feiertage rund um Apple Arcade etwas ruhiger war und keine Neuankömmlinge zu verzeichnen waren (gleiches gilt übrigens auch für Apple TV+), startet das neue Jahr wieder etwas spannender. Mit „Spades: Card Game“ und „Hearts: Card Game“ stehen ab sofort zwei neue Kartenspiele auf Apple Arcade bereit.

„Spades: Card Game“ ist da

Spades hat einen frischen neuen Look für die Apple Arcade mit brandneuen Zielen, die du erreichen kannst! Die Entwickler haben auch verständliche Tutorials beigefügt, die euch helfen, das Spades-Spiel in eurem eigenen Tempo zu lernen! Entspannt euch und trainiert euer Gehirn, während ihr im Spades-Spiel gegeneinander antreten!

Spades fügt dem klassischen Kartenspielraum ein neues Strategie- und Puzzle-Element hinzu. Plant jeden Zug, während ihr mit einem Partner konkurriert, um zu versuchen, eure Gegner zu überbieten und auszuspielen. Gewinnt die meisten Bücher und holt euch die 250 Punkten für den Sieg! Seid jedoch vorsichtig, Spades kann nicht gespielt werden, bis sie zerbrochen sind! Präzision, Strategie und schnelles Denken sind gefragt, um das Spiel zu meistern!

„Hearts: Card Game“ gestartet

In diesem Hearts-Spiel lernen ihr, wie ihr mit einer intuitiven KI spielen könnt. Die künstliche Intelligenz passt sich eurem Hearts-Kartenspielstil an. Das Spiel fühlt sich fair an, auch wenn eure Gegner einige intelligente Bots sind. KI-Bot-Gegner bieten einen weiteren großen Vorteil – Sie können sie offline spielen, sodass kein WLAN erforderlich ist, um Hearts zu spielen!