Seitdem Apple TV+ den Original Film „The Tragedy of Macbeth“ mit Denzel Washington in der Hauptrolle im Mai letzten Jahres offiziell angekündigt hat, rühren die Verantwortlichen die Werbetrommel für den Film, der in der kommenden Woche am 14. Januar seine Premiere auf Apple TV+ feiern wird. Nachdem wir bereits mehrere Teaser und Trailer zu Gesicht bekommen haben, geht es nun mit einem weiteren Trailer weiter.

Apple TV+ veröffentlicht neuen Trailer zu „The Tragedy of Macbeth“

Apple hat auf seinem offiziellen YouTube-Kanal einen weiteren Trailer veröffentlicht, um auf den Start von „The Tragedy of Macbeth“ in der kommenden Woche hinzuweisen. Auf die Premiere in Los Angeles kurz vor Weihnachten folgt in Kürze somit der offizielle Startschuss für Apple TV+ Abonnenten.

Der Shakespeare-Klassiker „Macbeth“ wurde schon oft verfilmt. Die jüngste Version soll jedoch ein neues Erlebnis bieten. „The Tragedy of Macbeth“wurde vom vierfachen Oscar-Preisträger Joel Coen geschrieben und inszeniert. In den Hauptrollen sind der zweifache Oscar-Preisträger Denzel Washington und die vierfache Oscar-Preisträgerin Frances McDormand zu sehen.

Die Vorlage von William Shakespeare aus dem Jahr 1606 dreht sich um einen machtgierigen und skrupellosen Fürsten (Denzel Washington), der mithilfe seiner Frau Lady Macbeth (Frances McDormand) zum König von Schottland aufsteigen will. Lust auf den Film? Mit dem neuen Trailer könnt ihr euch ein wenig einstimmen.