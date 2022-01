Apples erstes Event im Jahr 2022 wird wahrscheinlich im März oder April stattfinden, so Bloombergs Mark Gurman in seinem neusten „Power On“ Newsletter. Gurman erklärt, dass ein neues iPhone SE mit Unterstützung für 5G und einem schnelleren Chip wahrscheinlich zu den Ankündigungen auf der Veranstaltung gehören wird.

Apple bereitet sich auf das erste Event für dieses Jahr vor

„Apples erstes virtuelles Event im Jahr 2022 steht in wenigen Monaten an und wird wahrscheinlich entweder im März oder April stattfinden“, schreibt Gurman.

Letztes Jahr hielt Apple am 20. April eine Veranstaltung ab, um die AirTags, neue iPad Pro- und 24 Zoll iMac-Modelle mit dem M1-Chip, die zweite Generation des Apple TV 4K und eine neue Farboption für das iPhone 12 und das iPhone 12 mini vorzustellen.

Im Jahr 2020 hielt Apple keine Frühjahrsveranstaltung ab, was wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, dass COVID-19 im März desselben Jahres zu einer weltweiten Pandemie erklärt wurde. Apple kündigte zu dieser Zeit dennoch mehrere neue Produkte mit Pressemitteilungen auf seiner Webseite an, darunter aktualisierte MacBook Air- und iPad Pro-Modelle am 18. März und das iPhone SE der zweiten Generation am 15. April.

Zusätzlich zu einem neuen iPhone SE könnte Apple auf dem Event im März oder April neue 27 Zoll iMac- und High-End-Mac-mini-Modelle mit M1 Pro- und M1 Max-Chips ankündigen. Gurman verdeutlicht auch, dass er sich fast sicher ist, dass auch die WWDC in diesem Jahr wieder eine vollständig virtuelle Veranstaltung sein wird.

Während es Gerüchte gab, dass die Apple Watch Series 8 einen Körpertemperatursensor erhalten wird, erklärt Gurman, dass „das Gerücht darüber in letzter Zeit nachgelassen hat“, so dass es unklar ist, ob diese Funktion immer noch auf dem Weg ist, im Jahr 2022 auf den Markt zu kommen oder ob sie verschoben wird.