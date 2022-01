Als Apple TV+ am 01. November 2019 an den Start ging, stand auch die 1. Staffel zu The Morning Show“ mit Jennifer Aniston und Reese Witherspoon zur Ansicht bereit. Mittlerweile wurde auch schon die 2. Staffel der Drama-Serie auf Apple TV+ ausgestrahlt. Nun hat Apple bestätigt, dass es eine Fortsetzung und somit eine 3. Staffel geben wird.

Apple bestätigt 3. Staffel zu „The Morning Show“ [TV+]

Im Laufe des heutigen Abends haben wir euch auf einen aktuellen Artikel im Apple Newsroom aufmerksam gemacht. Mit diesem bewerben die Verantwortlichen aus Cupertino sämtliche Apple Services und veranschaulichen, wie diese das Leben der Menschen bereichern. In dem Beitrag geht es unter anderem um den App Store, Apple Music, Apple Arcade, Apple One, Apple Pay und eben auch Apple TV+.

Im Rahmen der Pressemitteilung heißt es

In diesem Jahr können Abonnenten noch mehr mit Spannung erwartete Apple Originals von international renommierten Geschichtenerzählern genießen, darunter „WeCrashed“, „The Afterparty“, „Fraggle Rock: Back to the Rock“, „Severance“ und „Suspicion“, sowie neue Staffeln von „Servant“, „Mythic Quest“, „Ted Lasso“, „Physical“, „Truth Be Told“ und „The Morning Show“.

Mit Ausnahme von „The Morning Show“ wurden bereits die Fortsetzungen der anderen aufgeführten Serien bestätigt. Nun haben wir die Gewissheit, dass es auch mit „The Morning Show“ weitergeht. Die Liste ist übrigens nicht abschließend. So wurde beispielsweise auch zu „For All Mankind“, „Teheran“ und „Ted Lasso“ eine weitere Staffel angekündigt.