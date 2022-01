Jason Sudeikis hat dank seiner schauspielerischen Leistung in „Ted Lasso“ einen Golden Globe Award in der Kategorie „Bester Fernsehschauspieler in einem Musical oder einer Komödie“ gewonnen. Damit kann Sudeikis zum zweiten Mal in Folge einen Golden Globe mit nach Hause nehmen.

Jason Sudeikis gewinnt Golden Globe Award 2022 für „Ted Lasso“ [Apple TV+]

Bei Apple TV+ dürften am heutigen Tag die Sektkorken knallen. Der Video-Streaming-Dienst hat im Rahmen der Golden Globe Awards 2022 eine Auszeichnung gewonnen. Somit wird der Trophäenschrank in Cupertino wieder etwas voller.

Jason Sudeiks wurde bei den Golden Globe Awards 2022 als „Bester Fernsehschauspieler in einem Musical oder einer Komödie“. Darüberhinaus war die Comedy-Serie auch als „Beste Fernsehserie“ nominiert. In dieser Kategorie musste man sich jedoch der HBO Max Komödie „Hacks“ geschlagen geben. Andere „Ted Lasso“-Schauspieler, darunter Hannah Waddingham und Brett Goldsteinin, wurden für die „Beste Leistung eines Schauspielers / einer Schauspielerin in einer Nebenrolle in einer Serie“ nominiert, konnten aber an diesem Abend keine Auszeichnung einsacken.

Auch die weiteren nominierten Apple Originals CODA, Swan Song und The Morning Show wurden in diesem Jahr bei den Golden Globes nicht für einen Preis berücksichtigt.