Neben dem 14 Zoll und 16 Zoll MacBook Pro hat Apple im vergangenen Oktober auch ein neues „Apple Poliertuch“ eingeführt. Ja, ihr habt richtig gelesen. Und nein, es ist kein vorgezogener Aprilscherz. Das Apple Poliertuch war so stark gefragt, dass die Lieferzeit auf mehrere Monate in Höhe geschossen ist. Nun haben wir allerdings gute Nachrichten für euch. Apple konnte die Liefermenge deutlich steigern, so dass das Apple Poliertuch über den Apple Online Store wieder als sofort verfügbar deklariert wird.

Apple Poliertuch ist wieder sofort lieferbar

Das Apple Poliertuch war innerhalb eines Tages ausverkauft. Die Lieferzeit schoss nach oben und es war unmöglich in der Vorweihnachtszeit noch ein entsprechendes Exemplar zu erhalten.

Nun gibt es gute Neuigkeiten. Nachdem das Apple Poliertuch lange Zeit ausverkauft war, ist es nun zurück im Apple Online Store. Bestellungen, die über den Apple Online Store aufgegeben werden, können unmittelbar ausgeliefert werden. In den Apple Stores vor Ort scheint das Poliertuch noch nicht wieder angekommen sein. Falls ihr ein Apple Poliertuch kaufen möchten, so raten wir euch zum Online Kauf.

Apple beschreibt sein Poliertuch wie folgt

Das Poliertuch ist aus einem weichen, abrieb­freien Material und reinigt jedes Apple Display, auch Nano­textur­glas, schonend und gründlich.

Die Kompatibilitätsliste ist ziemlich lang und nahezu alle Produkte der letzten Jahres sind aufgeführt. Hier findet ihr die vollständige Kompatibilitätsliste. Der Preis? Apple verlangt 25 Euro. Jeder soll selbst entscheiden, ob es den Preis wert ist. Vermutlich haben bei diesem Preis schon viele Anwender zugeschlagen und viele werden noch zuschlagen.