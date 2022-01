Amazon nutzt den Jahresanfang, um eine neue Rabatt-Aktions ins Leben zu rufen und die eigene Hardware im Preis zu senken. Neben Echo Dot, Echo, Kindle, eero Mesh Wlan Router, Kindle findet ihr eine Auswahl an drastisch reduzierten Echo Show Geräten. Das Highlight ist in unseren Augen Echo Dot (4. Generation) für nur 29,99 Euro anstatt 59,99 Euro. Ihr spart somit 50 Prozent.

Amazon reduziert eigene Hardware

Amazon dreht an der Preisschraube und reduziert die eigene Hardware. In der Vergangenheit hatten wir schon mehrfach empfohlen, auf die nächste Rabatt-Aktion zu warten, wenn ihr einen Echo, Echo Dot, Echo Show, Kindle etc. kaufen möchtet. Genau dieser Zeitpunkt ist nun gekommen. Im Rahmen der „Januar Angebote“ spart ihr bares Geld. Da Amazon nicht kommuniziert, wie lange die Aktion andauert, können wir euch nur empfehlen direkt zuzuschlagen, wenn ihr ernsthaftes Interesse habt.

Angebot Echo Dot (4. Generation) | Smarter Lautsprecher mit Alexa | Anthrazit Wir stellen vor: Echo Dot – unser beliebtester smarter Lautsprecher mit Alexa. Das geradlinige,...

Sprachsteuerung für Ihre Unterhaltung – Streamen Sie Songs von Amazon Music, Apple Music,...

Angebot Echo Dot (4. Generation) | Smarter Lautsprecher mit Uhr und Alexa | Weiß Wir stellen vor: Echo Dot mit Uhr – unser beliebtester smarter Lautsprecher mit Alexa. Das...

Perfekt für Ihren Nachttisch – Das LED-Display zeigt die Uhrzeit, Wecker sowie Timer an. Durch...

Angebot Echo Dot (3. Gen.) Intelligenter Lautsprecher mit Alexa, Anthrazit Stoff Unser beliebtester smarter Lautsprecher – Jetzt mit neuem Stoffdesign sowie verbessertem...

Steuern Sie die Musikwiedergabe per Sprachbefehl – Streamen Sie Songs von Amazon Music, Spotify,...

Kindle, jetzt mit integriertem Frontlicht – mit Werbung – Schwarz Mit dem verstellbaren Frontlicht können Sie stundenlang bequem lesen – drinnen und draußen, bei...

Eigens für das Lesen entwickelt, mit einem 167-ppi-Display ohne Spiegeleffekte. Lesen wie auf...

Angebot Echo Show 5 (2. Generation, 2021) | Smart Display mit Alexa und 2-MP-Kamera | Weiß Alexa ist stets einsatzbereit und verschafft Ihnen eine klare Übersicht über den bevorstehenden...

Alexa auf Ihrem Nachttisch – Für einen besseren Start in den Tag: Erstellen Sie eine Routine, die...

Angebot Echo Show 8 (1. Gen, 2019) – Smart Display mit Alexa – Durch Alexa in Verbindung bleiben –... Alexa zeigt Ihnen mehr – Mit dem 8 Zoll großen HD-Display und Stereosound kann Alexa Ihnen...

Bleiben Sie in Verbindung mit Videoanrufen und Nachrichten – Rufen Sie Freunde und...

Blink Mini – eine kompakte, intelligente Plug-in-Überwachungskamera für den Innenbereich mit... Kabelgebundene 1080p HD-Überwachungskamera für den Innenbereich mit Bewegungserkennung und...

Lassen Sie sich über Ihr Smartphone benachrichtigen, sobald eine Bewegung erfasst wird. Oder...

Angebot Blink Indoor – kabellose HD-Sicherheitskamera mit zwei Jahren Batterielaufzeit, Bewegungserfassung... Blink Indoor ist eine kabellose, batteriebetriebene Überwachungskamera, mit der Sie Ihr Zuhause am...

Sie können Ihre Clips entweder in der Cloud speichern und weitergeben, indem Sie eine kostenlose...

Angebot Blink Outdoor – kabellose, witterungsbeständige HD-Sicherheitskamera mit zwei Jahren... Blink Outdoor ist eine kabellose, batteriebetriebene HD-Überwachungskamera, mit der Sie Ihr Zuhause...

Sie können Ihre Clips entweder in der Cloud speichern und weitergeben, indem Sie eine kostenlose...