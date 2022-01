Vor kurzem gab es erste Hinweise auf einen neuen Sprachnachrichten-Player für WhatsApp. Das wohl praktischste Feature soll die Möglichkeit sein, Sprachnachrichten anhören zu können, wenn man den zugehörigen Chat verlässt. Dieses Feature hat WhatsApp nun für Beta-Tester freigeschaltet.

WhatsApp Sprachnachrichten durchgängig in der App anhören

Laut WABetaInfo könnt ihr mit der neuen Funktion Sprachnachrichten anhören, auch wenn ihr zu einem anderen Chat wechselt. Wenn ihr also eine Sprachnachricht eines Freundes anhört und jemand anderes einen Text schickt, könnt ihr zu diesem anderen Chat wechseln und der anderen Person gleichzeitig antworten.

In den letzten Monaten hat WhatsApp auch ein wenig am Aussehen des Players gefeilt. Wie ihr anhand unseres Artikelbilds sehen könnt, wird die Sprachnachricht oben in der App mit einem Play/Pause-Button, dem Namen eures Kontakts und einem Schließen-Button zum Verlassen der Nachricht angezeigt.

WABetainfo weist darauf hin, dass noch nicht alle Beta-Tester den neuen Player ausprobieren können, da WhatsApp neue Funktionen nur langsam einführt. Wann genau die neue Funktion für alle Nutzer verfügbar sein wird, ist noch nicht bekannt. Das Unternehmen lässt sich bei der Veröffentlichung neuer Features für die Allgemeinheit in der Regel reichlich Zeit.

Fest steht, dass wir in diesem Jahr einige neue Funktionen für den Messenger sehen werden. In der letzten Beta-Version hat WhatsApp beispielsweise damit begonnen, die Chat-Listen-Seite mit einem klareren Design zu überarbeiten. Die wohl größte Neuerung, die uns erwartet, betrifft die Gruppen. Diese sollen in Zukunft deutlich erweitert werden. Mit sogenannten Communitys erhalten Gruppen-Administratoren mehr Kontrolle über Gruppen. Dazu gehört die Möglichkeit, Gruppen innerhalb von Gruppen zu erstellen, ähnlich wie Kanäle unter einer übergeordneten Discord-Community angeordnet sind. Admins können neue Benutzer über einen Community-Einladungslink einladen.