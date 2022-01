Das Staffelfinale zu „Dickinson – Staffel 3“ ist längst abgedreht und lief bereits exklusiv auf Apple TV+. Nun haben die Verantwortlichen eine 23-minütige Dokumentation auf YouTube und Apple TV+ veröffentlicht, um euch einen Einblick in die Serie zu gewähren.

Apple TV+: neue 23-minütige „Dickinson“-Doku

Dickinson gehörte zu den ersten Serie überhaupt, die auf Apple TV+ liefen. Die 3. Staffel wurde bereits komplett ausgestrahlt und die Verantwortlichen haben bereits zum Ausdruck gebracht, dass die Serie keine Fortsetzung nehmen wird.

In die dritte und letzte Staffel fällt Emily Dickinsons produktivste Zeit als Künstlerin inmitten des tobenden amerikanischen Bürgerkriegs und eines ebenso heftigen Kampfes, der ihre eigene Familie spaltet. Als Emily versucht, die Spaltungen um sie herum zu heilen, fragt sie sich, ob Kunst helfen kann, die Hoffnung am Leben zu erhalten und ob die Zukunft besser sein kann als die Vergangenheit.

Mit dem Video „From Dickinson, With Love“ gibt es nun ein Behind-the-Scenes-Videos, welches auch einen Einblick in die Serie und hinter die Kulissen verschafft. In der Videobeschreibung heißt es

Begleiten Sie Hailee Steinfeld und die Besetzung und Crew von Dickinson, wenn sie uns am Set hinter die Kulissen führen, gemeinsam ihre schönsten Erinnerungen Revue passieren lassen und sich nach drei unglaublichen Staffeln verabschieden.