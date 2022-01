Einmal im Jahr geben die Screen Actors Guild Awards – kurz SAG Awards – ihre Nominierungen für die Gewinner des jeweiligen Jahres in den Bereichen Film und Serien bekannt. Apple TV+ stach dieses Jahr mit 12 Nominierungen besonders hervor: Ted Lasso, The Morning Show und CODA wurden gleich mehrfach nominiert. Auch der Hoffnungsträger für die nächste Preisverleihungssaison „The Tragedy of Macbeth“ wurde nicht übersehen.

Nominierungen für Apple TV+ Filme

CODA, der Apple TV+ Film über ein erwachsenes Kind gehörloser Eltern, ist für einen SAG Award für die „herausragende Leistung der Darsteller in einem Film“ nominiert. Zusätzlich wurde Troy Kotsur für den Film in der Kategorie „Herausragende Leistung eines männlichen Schauspielers in einer Nebenrolle“ nominiert.

Der Fluch des schottischen Theaterstücks hat Denzel Washington nichts anhaben können – er ist für die „Herausragende Leistung eines männlichen Schauspielers in einer Hauptrolle“ für The Tragedy of Macbeth nominiert.

Nominierungen für Apple TV+ Serien

Ted Lasso, die herzerwärmende Comedy von Apple TV+ über einen Fußballtrainer, wird immer wieder mit Preisen bedacht. Bei den SAG Awards 2022 ist die Serie sogar fünfmal nominiert. Dazu gehört die Nominierung für die „Herausragende Leistung eines Ensembles in einer Comedy-Serie“.

Jason Sudeikis und Brett Goldstein sind für die „Herausragende Leistung eines männlichen Schauspielers in einer Comedy-Serie“ nominiert. Hannah Waddinton und Juno Temple sind jeweils für den entsprechenden Preis für eine Schauspielerin nominiert.

Auch The Morning Show wurde in der Vergangenheit mit Trophäen überhäuft. Somit darf die erfolgreiche Apple TV+ Serie auf den SAG Awards 2022 nicht fehlen. Unter anderem wurde die Serie in der Kategorie „Herausragende Leistung eines Ensembles in einer Drama-Serie“ nominiert.

Sowohl Jennifer Anniston als auch Reese Witherspoon sind in der Kategorie „Herausragende Leistung einer weiblichen Darstellerin in einer Drama-Serie“ nominiert. Für Aniston könnte es bereits der zweite SAG Award für The Morning Show werden. Billy Crudup ist für die gleiche Auszeichnung des männlichen Parts nominiert.

Apple TV+ räumt bei den Nominierungen ab – und bei den Gewinnen. Das ist sowohl für den Streaming-Dienst als auch für die Abonnenten gut, denn es bedeutet, dass es etwas Gutes zu sehen gibt.