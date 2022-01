Apple TV+ hat zwei neue Videos auf YouTube veröffentlicht. Auf der einen Seite gibt es „The Tragedy of Macbeth – Making the Film“ und auf der anderen Seite „Severance – offizieller Trailer“.

„The Tragedy of Macbeth – Making the Film“

Seit vergangenen Freitag läuft „The Tragedy of Macbeth“ auf Apple TV+. Darüberhinaus findet ihr den offiziellen Soundtrack auf Apple Music. Kurz nach dem Start des Apple Original-Films hat Apple den Clip „The Tragedy of Macbeth – Making the Film“ auf YouTube veröffentlicht.

Die Vorlage von William Shakespeare aus dem Jahr 1606 dreht sich um einen machtgierigen und skrupellosen Fürsten (Denzel Washington), der mithilfe seiner Frau Lady Macbeth (Frances McDormand) zum König von Schottland aufsteigen will. Lust auf den Film? Mit dem neuen Trailer könnt ihr euch ein wenig einstimmen.

Falls ihr euch etwas näher mit dem Film beschäftigen möchtet, so nehmt euch rund 13 Minuten Zeit und lasst das „Making of“-Video auf euch wirken.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

„Severance – offizieller Trailer“

Während „The Tragedy of Macbeth“ bereits auf Apple TV+ angelaufen ist, startet die neue Serie „Severance“ am 18. Februar. Nun gibt es den offiziellen Trailer. In der Videobeschreibung heißt es

„Severance“ von Ben Stiller und Dan Erickson handelt von Mark Scout (Adam Scott), dem Leiter eines Büroteams, dessen Mitglieder nach einem chirurgischen Eingriff ihre jeweiligen Erinnerungen an Arbeitswelt und Privatleben nicht mehr miteinander verknüpfen können. Mark überkommen Zweifel an diesem Experiment zur „Work-Life-Balance“, als er sich inmitten eines immer verworreneren Mysteriums wiederfindet, das ihn dazu zwingt, der Wahrheit über seinen Job – und sich selbst – ins Auge zu blicken. Neben Adam Scott zählen auch Oscar Preisträgerin Patricia Arquette, Emmy Gewinner John Turturro, Britt Lower, Zach Cherry, Dichen Lachman, Jen Tullock, Tramell Tillman, Michael Chernus und Oscar Preisträger Christopher Walken zum Cast von „Severance“.