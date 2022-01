Zum Wochenende wurden die Nominierten für die Writers Guild Awards 2022 bekannt gegeben. Apple TV+ kann sich berechtigte Hoffnung auf sechs Auszeichnungen machen. Apples Video-Streaming-Dienst erhielt Nominierungen für „The Morning Show“, „Ted Lasso“, „The Problem with Jon Stewart“, „ Helpsters“ und „Calls“.

Apple TV+ erhält 6 Nominierungen für die Writers Guild Awards 2022

Die Writers Guild of America (WGA) gab nun die TV-Nominierten für die WGA Awards 2022 bekannt, und Apple TV+ erhielt sechs Nominierungen für fünf Serien. Die WGA Awards ehren herausragendes Drehbücher in den Kategorien Film, Fernsehen, neue Medien, Nachrichten, Radio und Werbung. Die Nominierten in den Film-Kategorien werden am 27. Januar bekannt gegeben, die eigentliche Preisverleihung findet am am 22. März statt.

Folgende WGA Nominierungen hat Apple TV+ erhalten

“The Morning Show” (2)

Drama Series – Written by Jeff Augustin, Brian Chamberlayne, Kerry Ehrin, Kristen Layden, Erica Lipez, Justin Matthews, Adam Milch, Stacy Osei-Kuffour, Torrey Speer, Scott Troy, Ali Vingiano

Episodic Drama – “La Amara Vita,” written by Kerry Ehrin and Scott Troy

“Ted Lasso” (1)

Comedy Series – Written by Jane Becker, Ashley Nicole Black, Leann Bowen, Sasha Garron, Brett Goldstein, Brendan Hunt, Joe Kelly, Bill Lawrence, Jamie Lee, Michael Orton-Toliver, Jason Sudeikis, Phoebe Walsh, Bill Wrubel

“The Problem With Jon Stewart” (1)

Comedy/Variety Talk Series – Head Writer: Chelsea Devantez; Writers: Kristen Acimovic, Henrik Blix, Rob Christensen, Jay Jurden, Alexa Loftus, Tocarra Mallard, Robby Slowik, Jon Stewart, Kasaun Wilson

“Calls” (1)

Adapted Short Form New Media – Written by Fede Alvarez, Nick Cuse, Aidan Fitzgerald, Noah Gardner, Rodo Sayagues

“Helpsters” (1)

Children’s Episodic, Long Form and Specials – “Park Ranger Percy / Lizard

Erst kürzlich wurde Apple TV+ mit einem Golden Globe Award ausgezeichnet. Zudem erhielt Apples Video-Streaming-Dienst 12 Nominierungen für die Screen Actors Guild Awards (SAG).