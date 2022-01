Ihr erinnert euch? Im November letzten Jahres wurde die „Amazon Prime Video“-App im Mac App Store veröffentlicht. Seitdem habt ihr die Möglichkeit, auf Prime Video Inhalte am Mac über eine native App zuzugreifen. Alternativ könnt ihr diese natürlich auch über einen Browser (Safari, Chrome und Co.) verfolgen. Nun wurde die Amazon Prime Video App in Version 2.0 im Mac App Store veröffentlicht.

Amazon Prime Video App für den Mac: Version 2.0 ist da

Ab sofort steht die Amazon Prime Video App in Version 2.0 im Mac App Store als Download bereit. Allerdings sollte ihr nicht zu viel von dem Sprung auf Version 2.0 erwarten. Aus den Release-Notes gehen ausschließlich Fehlerbehebungen und Leistungsoptimierungen hervor.

Grundsätzlich bietet die App folgen Funktionen: