Die Post & DHL App hat ein Update spendiert bekommen und kann ab sofort in Version 8.0 aus dem App Store heruntergeladen werden. Die größte Neuerung liegt in der sogenannten Briefankündigung, die ab sofort auch über die App verfügbar ist.

Briefankündigung ab sofort auch in der Post & DHL App verfügbar

Möchtet ihr schon morgens wissen, welche Briefe im Laufe des Tages bei euch im Briefkasten laden? Dann ist die Post & DHL App die richtige Anlaufadresse für euch. Genau diese Funktion bringt die App in Version 8.0 mit sich. Anwender, die diese Zusatzfunktion in der App aktivieren, können sich dann vorab bequem über eingehende Briefe informieren und sich auf dem Smartphone Fotos der Briefumschläge anzeigen lassen. Somit könnt ihr euch künftig nicht nur über eintreffenden DHL-Pakete informieren lassen, ihr könnt euch auch Briefe angezeigen lassen, die gerade auf dem Postweg zu euch sind sind. Die Fotos der Briefe entstehen automatisiert unter Einhaltung der deutschen Datenschutz- und Sicherheitsstandards in den Sortierzentren der Deutschen Post. Der Service der Briefankündigung ist kostenfrei.

Wie könnt ihr das Ganze aktivieren? Nach dem Update auf Version 8.0 der Post & DHL App wird euch auf eurem Smartphone angezeigt, dass ihr ab sofort den neuen Service Briefankündigung nutzen könnt. Wenn ihr dann die Briefankündigung über die App aktiviert, erhalten ihr in den Folgetagen ein physisches Bestätigungsschreiben der Deutschen Post an die hinterlegte Adresse, um die Anschrift zu validieren. Lediglich Kunden, die bereits in den zurückliegenden sechs Monaten ihre Adresse in der Post & DHL App verifiziert haben, erhalten dieses Schreiben nicht mehr. Bisher gab es den Service der Briefankündigung bereits für Kunden mit einer WEB.DE oder GMX-Mailadresse.

Mit Version 8.0 wird der Service für Deutsche Post- und DHL-Kunden noch einmal erweitert. Die App ermöglicht es euch, alle Services rund um Briefe, Pakete und die postalische Infrastruktur einfach per Smartphone zu nutzen. So ist es für die Nutzer beispielsweise ganz einfach, mit Hilfe des Portoberaters das richtige Porto für den Brief, die Postkarte, das Päckchen oder das Paket zu ermitteln und anschließend die benötigte Brief- oder Paketmarke direkt in der App zu kaufen – sicher und bargeldlos mit PayPal, VISA, Mastercard, SEPA oder Klarna. Aber auch Infos zu Post- und DHL-Standorten inkl. Öffnungszeiten der Filialen und Leerungszeiten der Briefkästen, Packstationen, Zustellbenachrichtigung etc. stehen bereit.