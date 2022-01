Anfang dieses Monats startete die Kinder-Animationsserie „El Deafo“ (deutscher Titel: „El Taubinio“ exklusiv auf Apple TV+. Seitdem schickt Apple kurze Clips zur Serie ins Rennen, um diese zu bewerben. Auf „El Deafo – Inside the Sound Design“ folgt nun „El Deafo – A Note from the Author“.

Apple TV+: „El Deafo – A Note from the Author“

Um was geht es überhaupt bei „El Deafo“? Bei „El Taubinio“ handelt es sich um eine charmante und ergreifende dreiteilige Zeichentrickserie für Kinder und Familien. Es heißt

Zur Schule zu gehen und neue Freunde zu finden, kann schwierig sein. Doch beides zu tun und dazu auch noch ein sperriges Hörgerät auf der Brust zu tragen? Dafür braucht man Superkräfte! Mit ein wenig Hilfe von ihrem Superhelden-Alter-Ego El Taubinio lernt Cece, ihre Andersartigkeit zu akzeptieren.

In dem jüngsten Clip erklärt Cece Bell, Autorin und ausführende Produzentin von „El Deafo“, ihre Kindheitserfahrung mit Hörverlust und wie die Figur von El Deafo aufgrund ihrer Unterschiede zu einer Supermacht wird.