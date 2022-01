Im September letzten Jahres vorgestellt, lässt sich Echo Show 15 ab sofort zum Preis von 249,99 Euro in Deutschland vorbestellen. Die Auslieferung der Produktneuheit erfolgt in rund einem Monat.

Echo Show 15 ab sofort vorbestellbar

Amazon hat heute bekannt gegeben, dass sich Echo Show 15 ab sofort in Deutschland unter www.amazon.de/echoshow15 vorbestellen lässt. Wir bringen euch noch einmal in Sachen Echo Show 15 auf Ballhöhe. Das jüngste Mitglied der Echo Show-Familie besitzt ein 15,6-Zoll-Full-HD-Display und kann an der Wand befestigt oder mit einem separat erhältlichen Ständer verwendet werden – sowohl im Hoch- als auch im Querformat. Als digitaler Mittelpunkt des Zuhauses hilft der Echo Show 15 Kunden dabei, den Familienalltag zu organisieren, verbunden zu bleiben und unterhalten zu werden. Zu den Kernfunktionen zählen: