Kurz vor dem Wochenende blicken wir in guter alter Tradition auf die Neuankömmlinge auf Apple TV+. In dieser Woche laufen gleich zwei neue Serien an. Auf der einen Seite ist die 3. Staffel zu „Servant“ gestartet und auf der anderen Seite wartet „Die Fraggles – Back to the Rock“ auf euch.

„Servant – Staffel 3“ ist da

Fans der Thriller-Serie „Servant“ werden den heutigen Freitag bereits herbeigesehnt haben. Die Serie startet heute in die 3. Staffel, die 4. Staffel wurde bereits in Auftrag gegeben.

In „Servant“ von M. Night Shyamalan widerfährt einem Paar aus Philadelphia eine unfassbare Tragödie, die nicht nur ihre Ehe auf die Probe stellt. Gleichzeitig setzt der Schicksalsschlag eine mysteriöse Kraft frei, die unerwartet in ihr Privatleben eindringt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Zur Einstimmung haben wir euch den deutscher Trailer zu „Servant – Staffel 3“ eingebunden. Darüberhinaus hat Apple ein „Season 3 First Look“-Video veröffentlicht.

„Die Fraggles – Back to the Rock“ starten auf Apple TV+

Alle 13 Folgen der neuen Apple Original-Serie „Die Fraggles – Back to the Rock“ von The Jim Henson Company stehen ab sofort auf Apple TV+. So könnt ihr nach „Die Fraggles: Rock On!“ weitere Fraggles-Abenteuer auf Apples Video-Streaming-Dienst erleben.

Jim Hensons lebenslustige und musikalische Fraggles – Gobo, Red, Boober, Mokey, Wembley, Uncle Travelling Matt – neben neuen Fraggles und Doozers, die von den besonderen Gaststars Patti LaBelle, Cynthia Erivo, Daveed Diggs, Ed Helms, Kenan Thompson gesprochen werden, sowie der Gastauftritt von den Foo Fighters, starten in das neue Jahr mit epischen, urkomischen Abenteuern über die Magie, die passiert, wenn wir unsere vernetzte Welt feiern und pflegen.

Auch hier haben wir für euch zur Einstimmung den zugehörigen Trailer.